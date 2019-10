Didacta Italia, Assessore Grieco presente: il programma della seconda giornata

Seconda giornata, domani giovedì 10 ottobre, per Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato alla scuola, fino a venerdì 11 alla Fortezza da Basso di Firenze. Ecco i principali appuntamento organizzati dalla Regione Toscana all'interno della manifestazione.

Si comincia alle ore 9.30, nella Sala della Scherma, con il seminario sul tema "Transizioni scuola-lavoro nelle politiche giovanili della Regione Toscana", con la partecipazione dell'assessore all'istruzione Cristina Grieco. Focus dell'evento le opportunità che vengono offerte al termine del percorso scolastico superiore, attraverso le testimonianze di loro coetanei. Gli argomenti trattati nella tavola rotonda riguarderanno principalmente le politiche attive per i giovani attuate in Regione Toscana, i percorsi scolastici post diploma, il Programma Garanzia Giovani e Giovanisì.

Alle 12, presso lo Stand della Regione Toscana, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore all'istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco presenterà la nuova tappa della sfida fra studenti delle scuole alberghiere della Toscana. Da Dulcis in primis a "C'è secondo e secondo", un viaggio, formativo, nella tradizione gastronomica della Toscana.

Alle 14, Sala della Scherma, "Be digital" workshop-laboratorio per sviluppare un contenuto formativo digitale rivolto ai curiosi dell'e-learning dietro le quinte.

I docenti avranno la possibilità di acquisire strumenti e tecnologie per creare un corso digitale sulla piattaforma di Trio, indagando gli aspetti principali della progettazione di un corso. Focus dell'iniziativa, cui l'assessore Grieco porterà il suo saluto, sarà il confronto di esperienze tra la formazione "tradizionale" e quella e-learning, con scambi proattivi e funzionali, tra il palco e la platea.

Alle 14.45, l'assessore Grieco parteciperà, nella Main Hall, al convegno sul progetto regionale Leggere:Forte!. Il progetto, unico a livello nazionale, apre una pagina tutta nuova dove la lettura ad alta voce dal nido fino alla scuola di secondo grado diventa strumento per conseguire il successo scolastico e competenze per la vita.

Alle 16.30, curato da Indire e Ufficio scolastico regionale, seminario su "Aldo Moro e la Repubblica Italiana. Responsabilità, impegno, partecipazione: i semi della democrazia", Sala della Scherma, con Cristina Grieco, Ernesto Pellecchia Direttore Generale USR Toscana, Maria Francesca Cellai Indire-dirigente Istituto Bernardo Buontalenti, Giuseppe Fioroni Presidente ultima Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro.

Dalle 15 alle 16, nel Padiglione Cavaniglia, una iniziativa a cura della Rete degli Istituti della Resistenza e dell'età contemporanea della Toscana sui luoghi simbolo della memoria, in un'epoca che vede la fine dei testimoni, i luoghi assumono una funzione didattica essenziale sulla quale confrontarsi con gli insegnanti. Il seminario intende riflettere su tutto questo, offrendo una panoramica dei luoghi più significativi dalla Germania (Berlino) a mete più vicine (Fossoli, Prato) fino alle pietre d'inciampo che segnano molti territori e città toscane. Con Enrico Iozzelli, Museo della Deportazione e della Resistenza (Prato) e un rappresentante dell'Istituto della Resistenza e della società contemporanea di Livorno.

