Nonostante una diffida e il divieto di avvicinamento, ha continuato a contattare una 52enne anche attraverso l'invio di filmati e messaggi sui social. Per questo C.T., residente a Castelfranco di Sotto, è stato arrestato oggi - mercoledì 9 ottobre - dalla polizia. Atti persecutori, sostituzione di persona e diffamazione aggravata sono i reati per i quali è finito in manette. L'uomo si trova adesso ai domiciliari.

