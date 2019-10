Dislessia, porte aperte al Centro Co.Me.Te.

In occasione della Settimana mondiale della Dislessia, che si tiene dal 7/10/2019 al 13/10/2019 , e della giornata Mondiale della Psicologia , il 10/10/2019, le professioniste del Centro Co.Me.Te hanno aderito all’iniziativa dell’Ordine Nazionale degli Psicologi “Studi Aperti”. Pertanto tutte le professioniste durante la suddetta settimana effettueranno incontri gratuiti per tutti coloro che vogliono ricevere informazioni sui vari servizi offerti, consulenze su varie tematiche. Ogni incontro deve però essere prenotato chiamando il numero 3463154757.

Il Centro Co.Me.Te. Di Empoli è da anni un centro specializzato in disturbi dell’apprendimento accreditato alla Regione Toscana che effettua valutazioni e trattamenti specifici per tali problematiche. L’equipe multidisciplinare presente al Centro, prende in carico la situazione degli studenti al fine di effettuare una valutazione completa ed identificare le necessità specifiche, stilare insieme alla scuola un PDP personalizzato sulle caratteristiche dello studente e gli interventi migliori per aiutare i ragazzi nell’accettazione e nella convivenza con il loro DSA, così che questo non precluda il loro percorso scolastico.

Inoltre presso il Centro Co.Me.Te. le famiglie possono trovare anche il “Doposcuola Dsa e non solo”, doposcuola tenuto da Psicologhe formate in disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche, che aiutano i ragazzi a trovare il metodo di studio migliore secondo le proprie capacità, ad utilizzare al meglio gli strumenti compensativi per svolgere i compiti in modo autonomo, a sviluppare la propria autostima e motivazione allo studio, a gestire l’ansia prestazionale in vista di verifiche orali e scritte. Tutti i professionisti mantengono contatti costanti con la scuola e la famiglia così da effettuare e mantenere un progetto comune per l’alunno.

All’interno del centro vengono effettuate anche le consulenze per l’Indennità di Frequenza e gruppi di Psicoterapia per minori affetti sia da sindrome di Asperger sia normodotati sul tema delle emozioni.

Il Centro Co.Me.Te. si trova in Piazza Guido Guerra 46 ad Empoli.

