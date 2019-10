Eleven Stars: dal Liceo Montale di Pontedera, 11 progetti Erasmus per studenti e docenti

Sono undici i progetti Erasmus promossi dal Liceo Montale di Pontedera (anche se in realtà in questi ultimi giorni se ne è aggiunto un dodicesimo), undici progetti che verranno presentati Venerdì 11 Ottobre a partire dalle ore 9.30 nel corso dell'evento "Eleven Stars" che si svolgerà presso l'aula magna dell'Istituto nel Villaggio Scolastico.

Undici progetti che hanno visto fino ad ora realizzare oltre 100 mobilità gratuite per gli studenti e oltre 25 mobilità per i docenti per attività formative in Europa. 17 paesi coinvolti con Enti Locali, Centri di Ricerca, Università e soprattutto scuole, tante scuole con cui sono stati aperti scambi di buone pratiche, confronti, incontri.

"Attraverso questi progetti", sottolinea la Dirigente Lucia Orsini "da un lato cerchiamo di innalzare la qualità della scuola dando la possibilità ai nostri docenti di formarsi e di fare ricerca con centri di eccellenza a livello Europeo e dall'altro offriamo la possibilità ai nostri studenti di confrontarsi con i propri coetanei contribuendo a far crescere un'idea di cittadinanza Europea".

Le tematiche trattate dagli undici progetti sono molteplici: il cyberbullismo, la didattica della matematica e delle scienze, la comunicazione, la dispersione scolastica, l'insegnamento delle lingue...

Nel corso della mattinata, che si inserisce negli oltre 220 Erasmus Days disseminati in tutta italia, si susseguiranno testimonianze di docenti e studenti e verrà presentato dal prof. Marco Mannucci il piano di sviluppo Europeo dell'Istituto con le prospettive presenti e future della progettualità Europea. La coordinatrice Sara Pagliai dell'Agenzia Nazionale Erasmus interverrà con un video messaggio e saranno presenti anche l'Assessore all'Istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori e l'Assessore alla partecipazione del Comune di Pontedera Mattia Belli. Il tema della partecipazione, più volte trattato nei progetti, sarà, infatti, un tema fondamentale nella prossima annualità dove verrà promossa a livello comunitario proprio la tematica della partecipazione democratica.

Fonte: Ufficio stampa

