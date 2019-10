Idee senza confini, le radici di Santa Croce nel mondo

Santa Croce e il mondo, un percorso per scoprire le radici della fama internazionale del complesso. È il secondo appuntamento con Percorsi di visita tra 700 anni di arte e storia, pensati dall’Opera di Santa Croce nell’ambito di Genius Loci 2019 per continuare la scoperta di luoghi e personaggi del complesso fino al 4 gennaio 2020.

Sabato 12 ottobre alle 15 si potrà scoprire il secondo tema dei percorsi, che porta il titolo Idee senza confini e visitatori d’eccezione (altre date 2 e 23 novembre, 14 dicembre e 4 gennaio). In occasione della mostra Sisters in Liberty, ospitata dall’Ellis Island Museum of Immigration di New York dal 18 ottobre 2019 al 26 aprile 2020 il percorso permette infatti di scoprire le radici della fama internazionale di Santa Croce e il suo legame profondo con visitatori d’eccezione di tutto il mondo. Ricordata da viaggiatori eccellenti come Dickens, Freud, Stendhal, Twain, celebrata da Andersen, Byron, De Chirico, Madame de Stael e Rilke, Santa Croce testimonia in maniera esemplare il legame della comunità internazionale con Firenze. Per l’occasione sarà visitabile la tomba della contessa polacca Sofia Czartoryskich Zamoyska, il cui monumento costituisce uno dei capolavori del grande scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini.

Le visite iniziano alle ore 15 e durano 60 minuti. La quota individuale di partecipazione è di 5 euro. Prenotazione e acquisto su ticka.santacroceopera.it. Informazioni 055 2466105 interno 3, oppure booking@santacroceopera.it

