Imprese, online l’edizione aggiornata della Guida di orientamento

E' online sul sito regionale la nuova edizione della ‘Guida di orientamento agli incentivi per le imprese e liberi professionisti' aggiornata al primo ottobre.

La Guida, curata dalla Regione e giunta al 12esimo anno di pubblicazione, contiene informazioni di primo orientamento sulle agevolazioni a cui possono accedere grandi, piccole, medie e micro imprese, cooperative ed altri soggetti. Illustra gli incentivi e le agevolazioni per imprese industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole. Ogni incentivo e agevolazione è descritto sinteticamente in una scheda informativa, con riferimenti e link ad approfondimenti e atti amministrativi.

"Uno strumento, redatto periodicamente dagli uffici regionali, utilissimo per aiutare cittadini e imprese a orientarsi nelle tante possibilità che gli enti pubblici offrono – spiega l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo. Vengono monitorati e raccolti tutti i tipi di opportunità per imprese, liberi professionisti e comuni emessi, oltre che dalla Regione, anche da Ministeri, Invitalia, Inps, Comuni stessi o altri soggetti. Opportunità per il sostegno all'impresa per tutti i campi di attività: dall'innovazione all'ambiente, dalla cultura all'agricoltura, per aiutare la competitività e la crescita del tessuto produttivo toscano. 57 pagine di schede, link, tabelle e riferimenti facilmente consultabili, insomma un modo per districarsi tra le tante occasioni messe a disposizione e non lasciarsel e scappare, uno strumento da diffondere e far conoscere".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana