Lavori sulla A1, chiusure temporanee sul tratto Firenze-Incisa

Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori connessi all'ampliamento della carreggiata a tre corsie, per consentire la demolizione del cavalcavia al km 306+250, si provvederà alla chiusura, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, del tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, dalle 22:00 di sabato 12 alle 7:00 di domenica 13 ottobre.

Inoltre, dalle 21:00 di sabato 12 alle 7:00 di domenica 13 ottobre, saranno chiuse le aree di servizio "Chianti est" e "Chianti ovest", situate all'interno del suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Per le brevi percorrenze:

-verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, si potrà percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo, indicante "Roma" con rientro sulla A1, alla stazione autostradale di Incisa Reggello, per proseguire in direzione di Roma;

-verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo, indicante "Bologna" con rientro sulla A1, alla stazione autostradale di Firenze sud, per proseguire in direzione di Firenze/Bologna.

Per le lunghe percorrenze:

-verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena Bettolle SS326 e rientrare sulla A1, alla stazione autostradale di Valdichiana, per proseguire in direzione di Roma;

-verso Firenze/Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione di Siena e rientrare sulla A1, alla stazione autostradale di Firenze Impruneta, per proseguire in direzione di Firenze/Bologna.

Fonte: Ufficio stampa

