Le buone mele che fanno bene: torna in piazza la campagna dell’ATT

Dal 10 al 27 Ottobre l’Associazione Tumori Toscana sarà in piazza con la campagna Le Mele della Salute.

I volontari, a fronte di una piccola offerta, distribuiranno sacchetti da 2 kg di Mele Marlene, ancora una volta partner di questa iniziativa a garanzia di un prodotto ottimo con in più il gusto della solidarietà.

L’iniziativa andrà, infatti, a sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite che l’ATT dal 1999 offre ai malati e alle loro famiglie grazie ad un’équipe poli-specialistica composta da medici, psicologi, infermieri professionali ed operatori socio-sanitari.

“La campagna delle Mele della Salute - dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente ATT - è ormai un appuntamento collaudato che, grazie alla collaborazione con Mele Marlene, si avvale di un prodotto di eccellenza, che non solo è buono e fa bene ma aiuta anche chi ha bisogno. Attraverso questa iniziativa, infatti, l’A.T.T. si propone di sensibilizzare sull’importanza di una sana e corretta alimentazione e di raccogliere fondi per garantire ai malati la migliore qualità di vita e non lasciarli mai soli”.

Tante come sempre le postazioni a Firenze, Prato e Pistoia. Per informazioni consultare il sito www.associazionetumoritoscana.it o telefonare a:

ATT Firenze, Silvia Celli, tel. 055. 24.66.666 - ATT Prato, Francesca Magnani, tel. 0574. 57.08.35.

Fonte: Associazione Tumori Toscana

