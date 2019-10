Lucart punta sulla sostenibilità: l'azienda di Porcari lancia le nuove confezioni riciclate

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid e carte monolucide per imballaggi flessibili, continua a puntare sulla sostenibilità e sulla ricerca di soluzioni ecologiche ed innovative volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti.

I prodotti della linea Grazie Natural per i consumi domestici, e i prodotti delle linee EcoNatural per i mercati professionali, infatti, sono ancora più eco-friendly grazie al nuovo packaging realizzato in carta riciclata e riciclabile, pensato per una scelta più sostenibile e vicina alla natura.

Con il nuovo packaging in carta l’azienda vuole contribuire al generale indirizzo di riduzione dell’impiego di materie plastiche vergini, sostituendole con imballi ecocompatibili e riciclati. Un proposito estremamente importante se si pensa che ogni anno finiscono nelle acque del Mediterraneo ben 570 mila tonnellate di plastica, una quantità che equivale a gettare in mare 33.800 bottigliette di plastica ogni minuto

“I consumatori sono sempre più consapevoli dell’importanza di compiere scelte sostenibili quando si tratta di acquistare prodotti e sono alla costante ricerca di azioni pratiche da compiere nella vita quotidiana per aiutare a salvare il pianeta, ma dobbiamo aiutarli” afferma Guido Pasquini Direttore Commerciale e Marketing di Lucart “Per questo puntiamo progressivamente a sostituire gli imballaggi in plastica dei nostri prodotti con imballaggi flessibili in carta riciclata e riciclabile di nostra produzione. Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto anche perché è il risultato di un grande lavoro di gruppo. Il nostro reparto di R&D, applicando i principi di collaborazione alla base dell’economia circolare, ha messo in collegamento lo stabilimento di Porcari (LU), storico centro di produzione di carta per imballaggi flessibili, con le necessità degli altri stabilimenti del gruppo dedicati alla realizzazione di articoli in carta per l’igiene, condividendo gli obiettivi e superando le difficoltà tecniche nello sviluppo della carta e nell’utilizzo degli inchiostri per la stampa. Anche questi ultimi, infatti, sono compostabili e biodegradabili.

I prodotti delle linee Natural, gli unici sul mercato ottenuti dal riciclo dei cartoni per bevande tipo Tetra Pak® e “incartati con amore” con un imballo in carta riciclata e riciclabile, offrono ai nostri clienti una soluzione concreta per dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente”.

Il crescente interesse dei consumatori nei confronti di tematiche legate alla sostenibilità e verso scelte più responsabili nei confronti dell’ambiente è testimoniato anche da dati recenti: secondo lo studio European Consumer Packaging Perceptions di Pro Carton, infatti, ben il 75% dei consumatori italiani dichiara che l’impatto ambientale del packaging di un prodotto influenza le loro decisioni di acquisto.

