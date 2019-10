In manette coppia a Pistoia: aggrediscono una passeggera sul bus, poi tentano la fuga

Un uomo e una donna sono stati arrestati per aver aggredito, su un autobus, una passeggera. I due, entrambi 28enni di Quarrata con precedenti per reati contro il patrimonio, si sarebbero scagliati contro una donna di 50 anni, all'interno del mezzo che da Pistoia porta a Quarrata. Tutto questo perchè la vittima li avrebbe invitati a non spingere.

L'allarme alla polizia è stato lanciato dall'autista. La coppia, una volta scesa, si è defilata dal posto ma è stata in seguito rintracciata dagli agenti grazie alle testimonianze dei presenti: una volta arrestati, l'uomo è stato portato nel carcere di Pistoia e la donna in quello di Firenze.

