Non Lo Butto Via Empoli, alla Vela di Avane torna l'evento 'ricicloso'

Siamo alla seconda domenica del mese e l’appuntamento è con l’economia circolare, con il riciclo e il riuso nei locali di “Non lo butto via”, a La Vela Margherita Hack, ad Avane, in Via Magolo.

Un mercatino speciale dove si può trovare di tutto e in buono stato, organizzato tutti i mesi dall’associazione Lilliput Empoli.

Come da tradizione domenica 13 ottobre 2019, negli orari dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sarà possibile portare oggetti che non si utilizzano più ma ancora in buono stato e scegliere e prendere gratis cinque degli oggetti esposti: dall’oggettistica, la più variegata, al vestiario.

Per questa apertura ci sono però due novità.

La prima: per problemi di spazio, infatti, per il mese di ottobre non sarà possibile accogliere altro vestiario, mentre c'è ancora margine per accettare l'oggettistica.

La seconda riguarda la mobilità: domenica non sarà possibile accedere agli spazi con le auto ma a piedi.

Solo domenica 13 ottobre, vista l’organizzazione di un evento che si svolge in contemporanea, sempre a La Vela di Avane, è consigliabile raggiungere la Vela a piedi, parcheggiando nelle zone limitrofe.

Per informazioni inviare una email a lilliputempoli@googlegroups.com.

