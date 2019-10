Nuova caserma a San Casciano: quartier generale di vigili del fuoco e carabinieri forestali, investiti 1 milione e 200mila euro

“I lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, nell'area della zona artigianale del Bardella, partiranno entro la metà del 2020”. È il punto fermo annunciato dal sindaco Roberto Ciappi dopo che, nell'ultima seduta del Consiglio comunale, è stata varata la somma definitiva necessaria a realizzare l'investimento. Un milione e 200mila euro sono stati stanziati dall’amministrazione comunale per la costruzione dell'importante struttura che permetterà di disporre nel territorio chiantigiano della centrale operativa dei Vigili del Fuoco. È in fase di elaborazione il progetto definitivo che mira alla costruzione della sede che, in base a quanto previsto dalla pianificazione triennale delle opere pubbliche, sarà destinata ad accogliere il quartier generale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali.

L'intervento fa parte del terzo e ultimo atto di una complessa opera di riqualificazione che ha interessato un terreno di proprietà comunale, utilizzato fino a qualche anno fa come deposito per materiali. Il primo stralcio è stato completato con la realizzazione del cantiere comunale, trasferito da via Cassia, dove le squadre degli operai comunali si sono spostate in via definitiva dalla metà del 2018. Il secondo è in corso di svolgimento con i lavori che porteranno alla costruzione dell'ingresso condominiale e alla creazione di un ampio spazio dedicato al Centro Operativo Comunale al quale sarà affidato il compito di gestire le situazioni di emergenza e le attività di protezione civile. Complessivamente l’importo dei tre stralci supera i 2milioni di euro.

Si tratta dunque della nascita di un unico polo operativo con caratteristiche e funzioni innovative al servizio della comunità. “L’intervento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Niccolò Landi – ha previsto non solo uno spazio adibito a cantiere comunale in grado di accogliere vari settori specifici tra cui la falegnameria, l'officina, il magazzino elettrico e l'area in cui sono state depositate le attrezzature dell'imbianchino e gli strumenti che vengono utilizzati per le lavorazioni stradali, ma anche la sala Coc, il centro operativo comunale, di cui sono al momento in corso i lavori, che avrà la funzione di coordinamento per tutti i soggetti e le associazioni che operano nell'ambito della protezione civile”. Nella stessa struttura troveranno spazio la nuova caserma dei Carabinieri forestali e la stazione dei Vigili del Fuoco a servizio di tutta l'area del Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

