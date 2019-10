I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Figline sono intervenuti nella serata di ieri a Reggello, località Pian di Tegna, per soccorrere un ottantenne caduto in un dirupo. I vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), recuperando l'anziano e poi affidandolo al personale sanitario inviato dal 118 per le cure del caso.

