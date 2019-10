Padule di Fucecchio, Bartolini (Lega): "No alla gestione spezzatino"

“Com’è noto - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - il Padule di Fucecchio necessita d’incisive e costanti azioni di conservazione e promozione che sarebbero fondamentali per preservare l’area di ben circa 1800 ettari. Siamo fermamente contrari, dunque a ogni ipotesi tesa a smembrarne le gestione e nel febbraio scorso avevamo, tra l’altro, redatto un’apposita interrogazione per chiedere lumi alla Regione sulla zona in questione. Pensiamo sia giusto agevolare e non penalizzare il compito di quelle associazioni che, volontariamente, cercano di preservare il padule da un inevitabile degrado. Insomma il nostro intento primario è che questo spazio palustre non venga tristemente abbandonato al suo destino, ma, viceversa, sia giustamente conservato e valorizzato in modo adeguato; non ci pare una mossa felice, pertanto, quella di affidarne la gestione a più Istituzioni. Il Presidente Rossi, che ne pensa?”.

Fonte: Consiglio regionale, gruppo Lega - ufficio stampa

