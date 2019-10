Prima preside donna al Sant'Anna: eletta la scienziata politica Anna Loretoni

Cade ancora un pezzo del soffitto di cristallo: per la prima volta la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sceglie una preside. Si tratta di Anna Loretoni, ordinaria di Filosofia politica, eletta al primo scrutinio e con larghissima maggioranza come nuova preside della Classe accademica di Scienze sociali, che comprende i settori di Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze politiche. Finora la Scuola Superiore Sant’Anna non aveva mai avuto una donna come preside, neppure per la Classe accademica di Scienze sperimentali (Ingegneria, Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie vegetali).

La partecipazione al voto è stata altissima: su 47 aventi diritto al voto, hanno espresso la loro preferenza in 46. I voti per Anna Loretoni sono stati 37, mentre 8 sono andati ad Alberto di Martino, ordinario di Diritto penale, che con la collega (poi eletta) si era candidato per succedere nella carica di preside della Classe di Scienze sociali finora ricoperta da Giulio Bottazzi, ordinario di Politica economica, giunto al termine del mandato.

Quello di Anna Loretoni è un doppio primato: è la prima preside nella storia della Scuola Superiore Sant’Anna (fondata nel 1987) ed è anche la prima preside della Classe accademica di Scienze sociali che proviene dal settore di Scienze politiche. La Scuola Superiore Sant’Anna vanta una lunga tradizione di donne ai vertici. A maggio 2019 è stata eletta rettrice Sabina Nuti, ordinaria di Economia e gestione delle imprese (è la seconda rettrice dopo Maria Chiara Carrozza, ordinaria di Bioingegneria industriale che ha guidato il Sant’Anna dal 2007 al 2013) poi affiancata dalla prorettrice vicaria Arianna Menciassi, ordinaria di Bioingegneria industriale. Adesso, su quattro posizioni apicali - rettrice, prorettrice, preside di scienze sociali, preside di scienze sperimentali - tre sono occupate da donne. Enrico Pe’, ordinario di genetica vegetale, è il preside di scienze sperimentali. E’ superfluo ricordare come alla Scuola Superiore Sant’Anna siano premiati e valorizzati il merito e le competenze, indipendentemente dal genere.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna

Tutte le notizie di Pisa