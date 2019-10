Rubano 150 litri di gasolio da autotreno parcheggiato a Empoli: arrestati

Due empolesi 27enni con precedenti sono stati colti nel fatto mentre rubavano 150 litri di gasolio da una motrice con rimorchio parcheggiata in via Giuntini ieri sera poco prima delle 23. I carabinieri della locale stazione, guidati dal maggiore Daniele Riva, erano in servizio di pattugliamento e hanno visto l'auto affiancata alla motrice parcheggiata. Quando sono intervenuti hanno visto il tubo in gomma che finiva in una stagna piena di gasolio, l'ultima di sei da 25 litri già ricolme. Il tappo dell'apertura del serbatoio era stato scassinato. Dopo l'arresto per furto aggravato in concorso questa mattina si terrà il processo per direttissima.

