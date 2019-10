Scardigli (Pd Certaldo): "Opposizione irrispettosa, nessuna urgenza per il consiglio comunale"

Simone Scardigli, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Certaldo, attacca l’opposizione per aver “costretto” a una convocazione della seduta consiliare urgente, dove l’urgenza non è assolutamente giustificata: “Abbiamo partecipato alla seduta consiliare di ieri unicamente per rispetto delle istituzioni, dei dipendenti comunali e dei cittadini. Riteniamo che i 4 punti in discussione non abbiamo alcun carattere di straordinarietà tale da mobilitare un consiglio.

Ci sembrano, piuttosto, un mero pretesto per esercitare un malsano ostruzionismo politico e una strumentalizzazione dell’esercizio democratico. Pertanto diventa difficile avere un confronto costruttivo con la minoranza, che spaccia per urgenti argomenti, certamente degni di nota, ma non certo tali da chiedere una convocazione ah hoc del consiglio comunale.

Ci interessa certamente una discussione e un confronto sulla mozione relativa alla eventuale richiesta del titolo di “città”, su quella della manutenzione del verde, come del resto quella sull’utilità di nuovi impianti semaforici o l’introduzione di nuovi atti di indirizzo e controllo, ma tutto questo viene reso pleonastico di fronte alla strumentalizzazione e distorsione, peraltro ormai sistematica, della minoranza.”

A Calvetti fa eco il capogruppo della "Sarà Certaldo" Lido Orsi: “La convocazione richiesta dall’opposizione, seppur legittima, ha come ordine del giorno argomenti né urgenti né aventi carattere di straordinarietà. Critichiamo il metodo adoperato per trattare tali argomenti. Non siamo qui per sollevare polemiche, per fare giochetti o darsi noia l'uno con l'altro, ma siamo qui per il bene di Certaldo e dei certaldesi e soprattutto per dare un riscontro a chi ci ha votato ed ha creduto in noi. Chiediamo a tutti, in particolare stasera chiediamo ai quattro consiglieri dell' opposizione, di seguire quello che è il buon senso.”

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

