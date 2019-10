Scuole Lucca, adeguamento dell'edificio dei Frati: ospiterà 11 classi dell'istituto Giorgi

Sono cominciati lunedì scorso 7 ottobre, come annunciato, i lavori di adeguamento e sistemazione dell’edificio dei Frati a Saltocchio che la Provincia di Lucca ha scelto come sede provvisoria dell’istituto professionale Giorgi a causa della sopraggiunta indisponibilità della sede storica di via del Giardino Botanico a Lucca.

Nei giorni scorsi l’ente di Palazzo Ducale, oltre ad affidare i lavori alle ditte, ha nominato l’ing. Francesco Mauro quale direttore dei lavori e responsabile del cantiere i cui interventi serviranno per adeguare gli spazi esistenti e accogliere, dal 4 novembre, 11 aule del Giorgi.

Gli interventi principali riguardano la messa in sicurezza del soffitto di un locale che presenta segni di sfondellamento; la realizzazione di pareti in cartongesso per la suddivisione delle classi; la ripulitura delle coperture e delle gronde, le opere di allaccio alla fognatura comunale, la sistemazione degli infissi mal funzionanti o rotti; la revisione e sostituzione di parti dei quadri elettrici; l’installazione delle luci in alcuni controsoffitti e nuovi punti luce e plafoniere di emergenza e segnalazione. Inoltre interventi di termoidraulica con la sostituzione di elementi radianti non funzionanti, il montaggio di valvole termostatiche oltre alla verifica della centrale termica e delle tubazioni di distribuzione, compreso il lavaggio delle stesse e la revisione dell’impianto idrico sanitario dei servizi igienici.

Conclusi tutti questi lavori, le opere proseguiranno con la tinteggiatura dei locali e la successiva pulizia degli stessi per poi procedere alla sistemazione degli arredi per l’attività didattica.

Per i laboratori, invece, gli interventi cominceranno successivamente con l’adeguamento degli spazi esistenti e la loro predisposizione alla collocazione dei macchinari del Giorgi. In questo caso i laboratori saranno consegnati alla scuola nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda, invece, i moduli prefabbricati che saranno sistemati rispettivamente al Liceo Majorana di Capannori e all’Iti Fermi di Lucca, le ditte incaricate dalla Provincia hanno quasi terminato gli interventi preparatori e gli allacci per le unità abitative nel caso del Liceo di Capannori (5 classi) mentre all’Iti Fermi (7 classi) i lavori cominceranno oggi e proseguiranno per tutta la prossima settimana.

La consegna dei prefabbricati è prevista per lunedì 21 ottobre al Majorana e per lunedì 28 al Fermi.

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca