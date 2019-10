"Sì alle Olimpiadi 2032 a Firenze, ci siamo": l'appoggio di Bagni e Fossi

“Appoggiamo pienamente l’idea del sindaco di Firenze Dario Nardella di candidare Firenze e Bologna come sedi delle Olimpiadi del 2032 e, proprio nell’ottica di un’organizzazione dei giochi diffusa su tutto il territorio che lo valorizzi sfruttando tutte le potenzialità che questo offre, proponiamo i laghi dei Renai per il canottaggio e le bellissime strade bianche delle colline lastrigiane per il mountain bike”. Queste le dichiarazioni congiunte dei sindaci di Lastra a Signa Angela Bagni e di Signa Giampiero Fossi che non solo credono fortemente nel progetto delle olimpiadi sul territorio ma sono anche certi che, per riuscire ad arrivare all’obiettivo, serva un’unione di intenti, a partire da tutti i territori limitrofi a Firenze. “Ecco quindi perché –continuano Bagni e Fossi- da parte nostra piena disponibilità ad offrire non solo il nostro territorio e i suoi splendidi scenari ma anche i nostri impianti”.

“I laghi dei Renai - ha aggiunto il sindaco di Signa Giampiero Fossi - e in particolar modo la stecca remiera nel lotto 1 possono essere sede ideale per le gare del canottaggio viste le ottime condizioni ambientali del campo di gara”.

“Le colline lastrigiane – ha sottolineato il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni -, a ridosso del Chianti e allo stesso tempo a un passo dalla città di Firenze, offrono una serie di strade bianche e sali-scendi adatti per uno spettacolare circuito di mountain bike che potrebbe attraversare anche l’incantevole giardino di Villa Caruso”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

