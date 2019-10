Stazione, scuole, plastica: convocato il Consiglio a Montopoli

Il Consiglio comunale a Montopoli in Val d'Arno è stato convocato martedì 15 ottobre alle 21.15 in sala consiliare col seguente ordine del giorno.

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 NOMINA SCRUTATORI

3 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2019

4 SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ROBERTA SALVADORI

5 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - SOSTITUZIONE COMPONENTE

6 Interrogazione presentata in data 09/09/2019 prot. Arrivo n. 14685 dal Gruppo Consiliare PROGETTO INSIEME POPOLO CON IL POPOLO avente ad oggetto “Interrogazione su vegetazione spontanea in zone di pubblico accesso”

7 Interrogazione presentata in data 09/09/2019 prot. Arrivo n. 14685 dal Gruppo Consiliare PROGETTO INSIEME POPOLO CON IL POPOLO avente ad oggetto “Interrogazione su gestione isola ecologica di Fontanelle, Agosto 2019”

8 Interrogazione presentata in data 09/09/2019 prot. Arrivo n. 14685 dal Gruppo Consiliare PROGETTO INSIEME POPOLO CON IL POPOLO avente ad oggetto “La partecipazione dei giovani cittadini alla macchina dell’amministrazione comunale – interrogazione in merito”

9 Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Montopoli del Cambiamento” in data 25 settembre 2019, prot. n. 15791 avente ad oggetto: “Richiesta chiarimenti su spese preventivate sul progetto stazione”

10 Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Montopoli del Cambiamento” in data 07 ottobre 2019, prot. n. 16529 avente ad oggetto: “Risposta del nostro protocollo 12548 relativo al quadro complessivo dello stato ed interventi degli edifici scolastici di competenza comunale”

11 Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lista Civica Centrosinistra- Democratici per Montopoli - in data 05 agosto 2019, prot. n. 13277, avente ad oggetto: “Adesione del Comune alla Plastic Free Challenge e politiche per la riduzione delle plastiche monouso, la tutela ambientale e la sostenibilità

12 Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Centrodestra per Montopoli in data 04 settembre 2019, prot. n. 14458 13 Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Montopoli del Cambiamento” in data 13/09/2019 prot. Arrivo n. 15021 avente ad oggetto “Installazione di eco-compattatore sul territorio comunale”

14 UTOE N. 4 “SAN ROMANO – RECUPERO COMPLESSO “TORRE GIULIA” E VALORIZZAZIONE AREE CIRCOSTANTI POSTE IN VIA TOSCO-ROMAGNOLA – VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. CON MODIFICA DELLO ZONING.- APPROVAZIONEAI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R. N. 65/2014

15 PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO “FONTANELLE DI LEVANTE” ALL'INTERNO DELLA S.P. “ROMANINA” NELL'UTOE N. 3 “FONTANELLE” - PROPOSTA ITALPROGETTI S.P.A. – VARIANTE CONTESTUALE AL R.U. - ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, 107 E 111 DELLA L.R. N. 65/2014.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno