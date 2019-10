Suor Emmanuel da Medjugorje ad Avane, parcheggi riservati per il grande afflusso di fedeli

Domenica 13 ottobre presso “La Vela Margherita Hack“ di Avane, a Empoli, in Via Magolo, il parroco della parrocchia di San Jacopo in Avane ha organizzato un incontro con suor Emmanuel da Medjugorje. L’evento accoglierà un elevato numero di persone, per cui si rende necessario riservare il parcheggio antistante La Vela e parte del vicino parcheggio dell’ospedale ‘San Giuseppe’, posto in Viale Boccaccio.

Per lo svolgimento di questa manifestazione religiosa la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha stabilito alcuni provvedimenti sulla viabilità nella zona della Vela:

- in Via Magolo, intera superficie dell'area a parcheggio fra la Vela”, il campo di calcio e l'aiuola a verde di separazione dalla Via Magolo, dalle 16 alle ore 21:30 di domenica 13 ottobre Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli interessati all’evento con apposito contrassegno;

- Viale Boccaccio parcheggio ospedale – lato destro 2 file dalle 16 alle 21:30 di domenica 13 ottobre 2019 Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto i partecipanti all’evento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

