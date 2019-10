Nel Comprensorio del Cuoio la villetta prefabbricata che resiste al terremoto

Una struttura nuova e a suo modo pionieristica nasce a San Miniato Basso in via Antonio Fogazzaro. Si tratta di una villetta bifamiliare che ha alcune specificità piuttosto innovative sia per la zona sia per l'edilizia italiana in generale. Rispetta appieno le norme antisismiche, è costruita con una prefabbricazione in cemento armato in pannelli portanti e questo le permette di resistere meglio alle scosse e agli assestamenti.

Il cantiere è in corso, se ne occupano la Tecnoedil di Ponte a Egola e la RapidCasa di San Gemini (Terni), specializzata dal 1973 in questo tipo di costruzioni. Il progetto della villetta è dell'architetto Elena Beretta dello Studio Ottobri mentre Maurizio Martorelli è il proprietario del terreno su cui sorgerà la villa a due piani.

La prefabbricazione in cemento armato con pannelli portanti è fatta con certificazione ministeriale e permette di costruire stabili con altezza fino a quattro livelli, piano interrato compreso. Come spiega Maurizio Milli di RapidCasa "la costruzione è validissima perché si comporta meglio del sistema telaio-cemento armato normale, le tamponature sono parte integrante della struttura. Tutto è legato, ci sono armature sul perimetro che collegano i vari elementi. In pratica il materiale è unico e si muove tutto assieme rispetto a una struttura in laterizio, che rimane rigida".

Oltre al tema della sicurezza, ce n'è un altro che rende innovativa l'opera, quello della velocità dei lavori. La firma del contratto è arrivata a maggio 2019, mentre la posa dei prefabbricati è iniziata lunedì 23 settembre. "Abbiamo avviato i lavori alle 8.20 e alle 16.20 della stessa giornata erano completati. I tempi sono stati lunghi per la progettazione, ma contiamo di consegnare entro e non oltre gennaio 2020" commenta Giacomo Pannocchia di Tecnoedil.

"Il cemento armato con pannelli portanti rende possibile una progettazione architettonica più libera, non ci sono vincoli da questo punto di vista. Inoltre questa è in Classe A, ma può andar bene per qualsiasi classe energetica" proseguono i costruttori. Il costo è leggermente inferiore agli altri materiali ma, a proposito di prezzi, Martorelli aggiunge: "Abbattere i tempi di lavoro aiuta anche se si richiede un mutuo, perché diminuiscono così gli interessi passivi e in tre mesi uno riesce ad avere una casa".

Gianmarco Lotti

