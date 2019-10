Use Sesa, i match del vivaio

E' ripresa la stagione del vivaio Use Sesa con i campionati di Eccellenza che vedono in campo Under 16 ed Under 15 del Biancorosso.

Under 16 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Valdicornia 59-52

Biancorosso Sesa

Desideri 8, Holgado 2, Turchi, Menichetti 8, Nencioni, Sani 2, Fontani 27, Banchi, Iannone 5, Ciampi 2, Montagnani 2, Baccetti 3. All.Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 10-16, 20-15, 15-8, 14-13,

La Spezia-Biancorosso Sesa 60-53

Biancorosso Sesa

Desideri 16, Holgado, Turchi, Bellucci, Nencioni 2, Sani 6, Fontani 10, Banchi, Iannone, Menichetti 10, Montagnani 5, Baccetti 4. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 15-12 12-12 21-18 12-11

Under 15 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Pl Livorno 57-51

Marinai, Fogli, Giacomelli 8, Tognelli 7, Nencini 5, Gerboni, Pescini 2, Candioti, Montagnaro 9, Baccetti 17, Pistolesi 9, Fanciullacci. All. Mazzuca (ass. Freschi)

Fonte: Use Basket Empoli

