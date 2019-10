Via Vecchia Fiorentina: entrato in vigore il provvedimento per autotreni e autoarticolati

Cambia la viabilità, solo per gli autotreni e autoarticolati, in un tratto di via Vecchia Fiorentina. Pertanto da via dei Bianchi, in località Masiano, fino a 100 metri prima di via Bottaia di San Sebastiano è consentito il transito a autotreni e autoarticolati nella sola direzione ovest-est, ovvero da via dei Bianchi a via Bottaia di San Sebastiano, verso Quarrata. Nello stesso tratto di strada, in direzione Masiano, la circolazione a autotreni e autoarticolati è, invece, vietata.

Il nuovo provvedimento alla viabilità, già entrato in vigore in via definitiva, è necessario per tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti. La carreggiata stradale dei centri abitati di Masiano e Piuvica, infatti, è ridotta e alcuni tratti sono privi di marciapiede e di protezione per i pedoni. Inoltre, a causa di concomitanti transiti in entrambi i sensi di marcia di autotreni e autoarticolati, si sono verificati frequenti blocchi della circolazione e danni al patrimonio pubblico e privato.

Nei tratti all’interno dei centri abitati, tutti i veicoli non potranno superare il limite di velocità di 30 km/h. Nei tratti fuori dei centri abitati il limite di velocità massimo per tutti i veicoli è, invece, di 50 km/h.

Sul posto è presente la segnaletica stradale con preavvisi, divieti e relativi obblighi direzionali in corrispondenza di tutte le intersezioni interessate.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

