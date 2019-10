Villa La Magia, apertura straordinaria gratuita della collezione di arte ambientale contemporanea

Il Comune di Quarrata aderisce alla quindicesima edizione della Giornata del Contemporaneo, indetta su scala nazionale dall'Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (Amaci) per il prossimo sabato 12 ottobre. Durante questa giornata sarà possibile visitare gratuitamente il giardino della Villa Medicea La Magia, che rimarrà aperto dalle ore 17 alle ore 19, e la sua collezione di arte contemporanea. Non è necessaria la prenotazione.

La Collezione permanente di arte contemporanea di Villa La Magia si snoda attraverso un percorso all'interno di un parco museo di rara bellezza, nel quale le opere degli artisti si sposano con il paesaggio, si integrano nello spirito del luogo e della storia fino a diventarne parte integrante. La collezione si è arricchita negli anni di opere appositamente create dagli artisti e collocate all’interno del percorso museale espositivo, che oggi comprende, tra le altre, le opere “Muri fontane a 3 colori per un esagono” di Daniel Buren, situata nel parco esterno (opera in situ 2005 – 2011); “Anthology two” di Maurizio Nannucci, installata nel cortile interno della Villa (2009); “Giardino rovesciato” di Nagasawa (2008) nel parco; “Ascolta il flauto di canna” (2007) di Marco Bagnoli; l’opera di Anne e Patrick Poirier “Bruciaprofumi” (2006) nel prato del tennis; “Micat in vertice” di Fabrizio Corneli (2005) collocato sulla facciata posteriore della Limonaia di Levante.

