A Vinci il corso per la ricostruzione dei muretti a secco

L’associazione del BioDistretto del Montalbano si ripresenta a Vinci con l’ottavo corso per la ricostruzione dei muretti a secco presentato nell’ambito dell’EcoVinci festival lo scorso 5 Ottobre. Il corso si svolgerà nei giorni 12 e 13 ottobre a cura del gruppo di lavoro che segue il progetto “Ricostruiamo la campagna giardino” che ha all’attivo ben 100 mq di muro ricostruiti sul territorio del Montalbano. Il maestro della pietra Maurizio Bertolini ci insegnerà questa antica tecnica costruttiva dei muri a secco dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il corso è aperto a tutti ed in particolare a coloro che hanno a cuore il nostro territorio e vogliono contribuire a mantenere i terrazzamenti ed a farne, magari in futuro, un’attività professionale come sta accadendo con alcune persone che hanno frequentato i nostri corsi.

Per info ed iscrizioni contattare: Laura Grassi cell 3929553318 email geol.lauragrassi@gmail.com oppure Stefania Voli cell 3495858439 email voli.stefania@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci