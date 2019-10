Asilo nido Rosati, ieri l’incontro tra genitori e assessori Munno e Latrofa

Si è tenuto ieri mercoledì 9 ottobre l’incontro con i genitori dell’Asilo Nido Rosati per spiegare gli interventi in corso all’interno della struttura, dopo l’episodio del distacco di intonaco, e la tempistica del rientro dei bambini nell’asilo. All’incontro presso Palazzo Gambacorti hanno partecipato l’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, accompagnati dalla dirigente dei Servizi educativi, dalla coordinatrice pedagogica e dal responsabile delle manutenzione nelle scuole.

L’assessore ai lavori pubblici Raffele Latrofa si è innanzitutto scusato per i disagi creati dallo spostamento presso altri asili, rassicurando i genitori sul fatto che la priorità dell’Amministrazione in questo momento è garantire la sicurezza dei bambini all’interno della struttura. “Dopo aver eseguito accurate indagini di verifica di tutti gli intonaci - ha spiegato l’assessore Latrofa – abbiamo deciso che gli interventi di ripristino saranno effettuati, per maggiore precauzione, installando controsoffitti antisfondellamento in tutte le aule, che facciano da schermo a protezione di eventuali altre cadute, in modo da garantire il rientro dei bambini nell’asilo in tutta sicurezza e in via definitiva. Per effettuare questo tipo di intervento abbiamo stimato un tempo complessivo di circa 20 giorni”.

Per venire incontro alle richieste dei genitori, che nel frattempo stanno usufruendo del servizio presso altri asili nido comunali, l’Amministrazione ha avanzato la proposta di riconsegnare intanto metà della struttura a partire da lunedì 21 ottobre, mentre i lavori poi proseguirebbero nell’altra metà delle aule, così da permettere ad un numero consistente di bambini di rientrare già tra 10 giorni. Il resto dei bambini sarà comunque in grado di tornare al Rosati a inizio novembre, una volta conclusi tutti i lavori di messa in sicurezza.

L’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno ha accolto positivamente la richiesta dei genitori sulla possibilità di applicare una riduzione sul pagamento della retta, per venire incontro ai disagi affrontati in questo periodo. L’assessore ha comunque sottolineato “che il servizio è sempre stato assicurato a tutti i bambini, che sono stati accompagnati dalle loro educatrici, in modo da garantire la continuità educativa anche in questi giorni di spostamento. Sarà premura dei nostri uffici e della coordinatrice pedagogica comunicare ai genitori le modalità e i tempi di rientro di ciascun gruppo di bambini all’interno dell’asilo, studiando una nuova organizzazione degli spazi che saranno disponibili già dal 21 di ottobre.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa