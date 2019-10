Auditorium di Fiesole, passi in avanti

Aperta la busta contenente i documenti amministrativi per l’ammissione alla procedura per l’affidamento in “Concessione di Valorizzazione del nuovo Auditorium di Piazza Mercato a Fiesole”.

La ditta che ha presentato la domanda di partecipazione è il “Consorzio costituendo PRG Srl” con sede in Firenze Viale Malta, 6.

La Commissione composta da Ing. Alessandro Degl’Innocenti (Presidente), Ing. Andrea Focardi e Dott.ssa Patrizia Pasco ha rilevato la completezza e correttezza della documentazione presentata in totale conformità a quanto previsto dal bando.

La prossima seduta per l’analisi dell’offerta tecnica è stata fissata per il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 14,30.

Un ulteriore passo, molto importante, per arrivare all’utilizzo di un’opera ferma da molti anni.

Fonte: Comune di Fiesole

