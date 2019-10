Autunno ricco di eventi in Mugello: il programma tra Musei, feste e Sagre del Marrone

Tornano le iniziative in Mugello con "Famiglie al Museo", insieme alle numerose Feste e Sagre del Marrone e molto altro.

GWR MUGELLO 2019 - 11, 12 e 13 ottobre

Scarperia e San Piero, Circuito del Mugello

Il più grande Raduno Camper al mondo all'Autodromo del Mugello

Tre giorni speciali, non solo perché si raggiungerà il record mondiale di raduno di camper, ma perché tutti i camperisti partecipanti avranno modo di confrontarsi e di condividere il mondo fantastico delle vacanze open air.

Info: 335 8184217 - www.gwrmugello.it

FESTA DEL MARRONE MUGELLANO - 12,13 e 19 e 20 ottobre

Vicchio

tantissime iniziative... tantissime opportunità... tanti marroni

sabato 12/10: Gara di torte di marroni, apertura Festa della birra con musica dal vivo e spettacolo “A scatola chiusa” al Teatro Giotto.

Domenica 13/10: “mattinata in castagneto” a cura del gruppo GEV, estemporanea di pittura nel centro storico a cura dell'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, Marroni ed arte: mercato di produttori locali e d esposizione di oggettistica varia, laboratori a cura dell' Associazione Indaco, ed esibizione della Fanfara Bersaglieri Aldo Marzi Firenze e della storica Vicchio Folk Band.

Info: www.comune.vicchio.fi.it

56° SAGRA DELLE CASTAGNE A MARRADI - 13,20 e 27 ottobre

Marradi

Stand gastronomici con le tradizionali leccornie a base del famoso "Marrone di Marradi". Saranno in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Le vie del paese saranno animate da artisti di strada e musicisti. Come da tradizione, possibilità di giungere a Marradi con il treno a vapore in data 20 ottobre da Pistoia, Prato e Firenze, oppure il 27 ottobre da Rimini, Cesena e Faenza.

Info: 055 8045170 - www.prolocomarradi.it

SAGRA DEL MARRONE E FRUTTI DEL SOTTOBOSCO A PALAZZUOLO - 13,20 e 27 ottobre

Palazzuolo sul Senio

Nel centro storico, mostra mercato di prodotti tipici, gastronomia, marrone fresco o lavorato, caldarroste, castagne e derivati, funghi, tartufi, frutti del sottobosco, frutti dimenticati, marmellate e mercatino di hobbistica e artigianato. In piazza, stand di dolci a base di marroni e di dolci tradizionali mugellani. Presso la Casa del Villeggiante, stand gastronomico dove sarà possibile pranzare. Intrattenimenti e musica dal vivo.

Info: 055 8046125 – www.palazzuoloturismo.it

FESTA DEL MARRONE - 13 e 20 ottobre

Scarperia e San Piero, San Piero a Sieve, Parco Antonio Berti

Mercatini, animazione per grandi e piccoli, prodotti tipici e possibilità di pranzare a prezzi popolari

Dalle 9 alle 19, si potranno degustare bruciate ed altri piatti a base di marroni. E poi mercato delle aziende agricole locali con prodotti a km 0 (oltre ai marroni, miele, mele, zafferano ecc.), degustazione di vini delle aziende vinicole del Mugello ed inoltre la possibilità di pranzare, presso l’area feste stessa, a prezzi popolari. Musica ed animazione per i più piccoli.

Info: 055 8487241 - www.prolocosanpieroasieve.it

DAL BOSCO E DALLA PIETRA - 13 e 20 ottobre

Firenzuola

XXIV Edizione Mostra mercato del marrone, della pietra lavorata, dei produttori locali e mercato dell’artigianato. Laboratori, spettacoli e intrattenimento, padiglione gastronomico. 13/10 ore 10.30 "La storia della Pietra Serena" nell'evoluzione geo-morfologica del territorio presso la sala consiliare del comune.Dalle 10.30 alle 12.30 visite guidate al Museo della Pietra serena di Firenzuola e alla cannoniera della Rocca.

Info : 055 8199477 - firenzuolaproloco@gmail.com

SMARRONANDO E SVINANDO a Pietramala - 13 e 20 ottobre

Firenzuola, Loc. Pietramala

Manifestazione gastronomica con polenta crescentine e tutto il resto con marroni locali e musica live. A cura della Pro Loco Pietramala

Info: eventi@pietramala.org

Speciale Famiglie al Museo

Giornata Nazionale "FAMIGLIE AL MUSEO"

C’era una volta al Museo: una giornata speciale alla scoperta delle infinite storie che i tesori custoditi dai Musei Mugellani possono raccontare ai bambini e ai loro genitori. Con tante attività per nutrire l'immaginazione dei bambini più curiosi! Scegliete nel catalogo la storia che vi piace di più...

A Scarperia, Museo dei Ferri Taglienti:"Caccia al tesoro verso la Bottega del Coltellinaio"ore 15,30

A Firenzuola, Museo della Pietra Serena:"C'era una volta al museo...la dea Medusa" ore 10,30

A Sant'Agata, Museo di Leprino: "C'era una volta Leprino" ore 15,30 -18,30

A Grezzano, Museo Casa D'Erci: "C'era una volta Casa d'Erci: ti racconto la vita contadina" ore 10-12,30/14,30-19

A Dicomano, Museo Archeologico: "Le Mille e una storia del Museo", ore 16,30

A Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Girladi, Museo dei Bambini: "Il Melograno-C'era una volta la famiglia Chini", ore 16-18

A Vicchio, Museo di Arte Sacra Beato Angelico: "Chi era Don Milani?", ore 16,30

Trekking e altri appuntamenti sportivi

I SECCATOI E IL CASTAGNETO SECOLARE DI MOSCHETA

Firenzuola, Museo di Moscheta – 12 ottobre dalle 10,30 alle 13,30

Escursione facile di 3 ore da Moscheta ai seccatoi fino al castagneto di Isola e ritorno.

Al ritorno sarà possibile acquistare i marroni raccolti durante il percorso.

Info: 333 4446351 – 335 7549072 - museo.moscheta@gmail.com

IN CAMMINO VERSO LE CALDARROSTE - 12 e 19 ottobre

Marradi

Suggestivo percorso trekking tra castagneti e pinete immersi nei colori dell'autunno.

Info: www.pro-marradi.it

10° VESPAMUGELLO 13 ottobre

Barberino di Mugello

Ritrovo ore 9 partenza ore 11 e arrivo al Caldetino alle ore 13, sosta aperitivo durante il tour

Info: 349 1671263 - 347 3327669

Appuntamenti culturali, concerti, visite guidate e mostre

TANTO VALE DA VEDERE - dal 5 al 20 ottobre

Vicchio, Loc. Vespignano Casa di Giotto

Mostra del pittore Valerio Mirannalti, intitolata "Tante Vale da vedere". Valerio Mirannalti è vincitore del 2° premio del Concorso di Pittura estemporanea 2018 che ha avuto luogo alla Casa di Giotto. Info: www.comune.vicchio.fi.it

TRENT'ANNI PER DINO CAMPANA - 12 ottobre

Marradi, Centro Studi Campaniani - ore 16,30

presentazione del libro Trent'anni per Dino Campana; alle 18 inaugurazione della mostra del pittore Edo Bianchedi ultimo discepulo del maestro Domenico Matteucci. Visitabile nelle domeniche di ottobre 11-13 e 15-17, martedì e venerdì 17-19

Info: www.comune.maradi.fi.it

LA DOMENICA NEL BORGO - 13 ottobre

Scarperia e San Piero, centro storico di Scarperia

Dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:00: i “Borghi più belli d’Italia”, e quindi anche Scarperia, apriranno le loro porte per accogliere migliaia di visitatori nei centri storici, musei, chiese, palazzi e monumenti animando l’intera giornata. Guide d’eccezione saranno i ragazzi delle scuole “Ciceroni per un giorno” con visite guidate gratuite alla scoperta dei luoghi straordinari presenti nel borgo.

Info: www.prolocoscarperia.it

VISITE GUIDATE AL CONVENTO DI BOSCO AI FRATI - 13 e 27 ottobre

Scarperia e S. Piero, loc. Lucignano

Ogni domenica di ottobre ore 15 (durata della visita completa 1h e 30m circa).

Percorso tematico: dal VII secolo ad oggi, la storia.

Info e prenotazioni: 348 6033328

MOSTRA “MEMORIA E SCIENZA” - fino al 31 ottobre

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi

In occasione del centenario del terremoto del Mugello 29 giugno 1919, mostra con esposizione di strumentazione storica per la rilevazione sismica. La mostra sarà visitabile gratuitamente solo per gruppi su prenotazione: villapecorigiraldi@gmail.com - 334 7954498.

"ANATOMIE", mostra personale di DONATELLA SPAZIANI - fino al 9 novembre

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi, Chini Contemporary

Prorogata fino al 9/11 la seconda mostra di respiro internazionale che al CHINI CONTEMPORARY. Risultato di una profonda riflessione svolta dall’Artista in occasione di un proficuo dialogo con Alessandro Cocchieri intorno al saggio di Theodor W.Adorno “Minima Moralia – meditazioni della vita offesa”. Visitabile dal giovedì alla domenica: 9-13 e 15-19

Info: 055 8456230 – www.chinimuseo.it

ACQUE SACRE. CULTO ETRUSCO AD ALBAGINO - fino al 30 novembre

mostra alla Cappella Ex-Seminario via Allegri, 5 - Firenzuola

Per la prima volta, saranno esposti i piccoli bronzi votivi ritrovati ad Albagino (Bruscoli) nel 2016 e consegnati alla Soprintendenza, reperti che mostrano forti analogie con ritrovamenti di altre aree sacre sull’Appennino. Gli orari della mostra: domenica 13 e domenica 20 ottobre 11-12,30; 15-17; dal 21 ottobre al 30 novembre con prenotazione.

Info: 055 8199424 - 339 3431068 - segreteria@comune.firenzuola.fi.it

GUERRIERI ETRUSCHI A PALAZZUOLO - fino al 6 gennaio 2020

mostra al Museo Archeologico Alto Mugello in Piazza Ettore Alpi, 2 a Palazzuolo sul Senio

Mostra temporanea con testimonianze eccezionali per la ricostruzione della storia del territorio in periodo etrusco arcaico con 2 importanti sepolture del VI secolo a.C. Con l'occasione, uscita di una piccola pubblicazione in inglese, tedesco ed olandese.

Info: 055 8046008 – 338 3881341 - ragioneria@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

Mercatini

MERCANZIE IN PIAZZA - 13 ottobre

Scarperia e San Piero, centro storico di San Piero a Sieve dalle 9 alle 19

ogni seconda domenica del mese: mercato dell'artigianato, antiquariato e svuota cantine

Info: www.prolocosanpieroasieve.it

Per consultare il programma completo degli eventi nel Mugello e per gli approfondimenti: www.mugellotoscana.it

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Tutte le notizie di Vicchio