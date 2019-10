Pediatra a Montaione e Gambassi Terme, richiesto bando d'urgenza

A seguito del trasferimento della pediatra Pellegrini Filippeschi, l'Azienda USL Toscana Centro ha provveduto a chiedere alla Regione Toscana la pubblicazione, con carattere di urgenza, di una nuova zona carente per Gambassi Terme e Montaione. Si tratta di un bando per la ricerca di un nuovo pediatra al fine di normalizzare la situazione nei prossimi mesi.

Si ricorda che l’Azienda Usl dal 17 ottobre, fino al conferimento del nuovo incarico, garantisce la presenza settimanale di un pediatra consultoriale aziendale: dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Casa della Salute di Gambassi Terme, mentre dalle ore 12.30 alle ore 14.00 presso la Casa della Salute di Montaione. I bambini in età vaccinale saranno convocati in nuove sedute appositamente predisposte presso le stesse sedi. E’ in corso la richiesta di disponibilità ai Pediatri di Famiglia dei Comuni limitrofi per svolgere attività ambulatoriale in questi due Comuni in attesa dell’arrivo del nuovo pediatra.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

