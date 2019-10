Blackout notturno, disagi a Staffoli per abitanti e commercianti

Era l'1.50 circa quando è saltata la corrente, da allora un bel pezzo di Staffoli è ancora senza fornitura. Oggi, giovedì 10 ottobre, non è una giornata fortunata per gli abitanti e i commercianti della frazione di Santa Croce sull'Arno. Si è verificato un guasto sulla linea elettrica e da quasi otto ore una parte della cittadina delle Cerbaie è senza luce.

Molti sono i disagi per i cittadini, moltissimi quelli per i commercianti. Quasi tutti i negozi lungo via Livornese e piazza Panattoni - la parte centrale della frazione - sono senza energia elettrica e quindi non stanno svolgendo le loro normali funzioni. Il problema principale riguarda gli alimenti nei frigoriferi o nei congelatori, dato che sono passate parecchie ore dal momento del guasto.

Tracce del blackout si vedono anche dal campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, con l'orologio rimasto fermo all'1.50 per diverso tempo. I tecnici sono già al lavoro per cercare di risolvere prima possibile e hanno già messo mano al generatore che si trova tra piazza Panattoni e il Parco della Rimembranza. Anche nella mattinata di ieri è avvenuto un altro guasto a Santa Croce, in quel caso localizzato nel capoluogo.

