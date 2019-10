Cassonetti in fiamme a Firenze, diversi episodi in due giorni

Cassonetti incendiati a Firenze. Sono quattro quelli che sono andati bruciati nel giro di due giorni. L'ultimo episodio la notte scorsa in via Baracca, dove intorno alle 4 sono bruciati due cassonetti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme prima che si propagassero alle auto parcheggiate vicino. È intervenuta anche la polizia, prima che si propagassero alle auto. Altri due cassonetti erano stati dati alle fiamme martedì scorso intorno a mezzogiorno, uno in via Cirillo e uno in via Borghini, nella zona della Cure.

