Il centro estetico anti-age del futuro - Marco Post Empoli

Sei una donna di Empoli che non si sente più a suo agio con il proprio corpo.

Magari hai qualche ruga e/o qualche chilo di troppo.

Pensi tra te e te: “come vorrei poter tornare a quando avevo 20 anni…”

Purtroppo sai benissimo che questo non è possibile.

Allora cosa fai?

Provi a trovare soluzioni alternative, prima le creme poi le diete improbabili, ma non trovi nulla in commercio che ti aiuti veramente – e in maniera completamente naturale – a ritardare il processo d’invecchiamento.

Una mattina inizia a farsi largo dentro di te un’idea: e se facessi un piccolo intervento?

Poi ti blocchi perché sai che non è la strada che stavi cercando.

Come puoi fare allora per rallentare il processo d’invecchiamento in modo completamente naturale, senza ricorrere a metodi invasivi o inefficaci?

È questa la domanda che mi ha guidato in tutto l’arco della mia carriera.

Il mio obiettivo è sempre stato quello di aiutare le clienti del mio centro estetico a sentirsi più in sintonia con il proprio corpo senza dover per forza ricorrere ad interventi invasivi.

Devo dirti la verità: ho frequentato corsi in tutta Italia, ho studiato e approfondito per 30 della mia vita ma non ho mai trovato niente che potesse davvero sostituire i risultati della medicina estetica.

Fino a quando sono stata scelta per aprire un centro Marco Post nella mia città.

Di cosa si tratta?

Marco Post – the Italian Beauty SPA è la più estesa e specializzata rete di centri estetici anti-age in Italia che ad oggi conta 70 Centri in franchising su tutto il territorio, in continua crescita ed espansione.

In modo particolare il trattamento estetico Marco Post Beauty Reset ha riscosso un enorme successo.

visita il sito www.marcopostempoli.com

Il risultato per chi l’ha provato è stato incredibile. Un’azione rilassante, drenante, che agisce in maniera diretta sulla rimessa in forma e sul recupero del tono viso-corpo.

Pelle più liscia, corpo più tonico ed un visibile ringiovanimento dei tessuti, con un solo trattamento 100% naturale.

Se anche tu ami la bellezza e la cura personale non perderti questa importante novità.

Potrai acquistare il Marco Post Beauty Reset a soli 87€ e goderti 90’ di trattamento, comprensivi di una consulenza estetica personalizzata insieme ad una Beauty Specialist dedicata.

Chiama il 0571 922078

oppure visita il sito www.marcopostempoli.com

Ti aspetto in Via Ponzano, 50 - Empoli

Anna Maria



P.S. Anche Martina Colombari segue questa routine e frequenta i centri Marco Post

* Il Metodo Marco Post non costituisce trattamento medico - chirurgico, né prestazione specialistica.