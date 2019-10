Ciclopista dell'Arno, il 15 ottobre una giornata di studio sulla più grande ciclovia toscana

Dall'inizio degli anni 2000 se ne parla, ma solo adesso il suo tracciato è stato interamente finanziato e progettato ed anche i tratti ancora non realizzati sono in via di completamento. E' la Ciclopista dell'Arno, la grande dorsale ciclabile che segue il corso del maggior fiume toscano dalla sorgente alla foce e che, integrata con il Sentiero della Bonifica che segue il canale maestro della Chiana, rappresenta l'asse portante del sistema regionale delle ciclovie.