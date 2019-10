Dodici anni di gonews.it, un compleanno con quasi 7 milioni di utenti

Dodici anni di gonews.it: il 10 ottobre 2007 veniva inaugurato il nostro quotidiano online, una realtà solida nel panorama dell'informazione locale. E sono i numeri a parlare per noi, a certificare l'interesse dei lettori nelle notizie che diamo e la nostra passione nel riportarle, tutti i giorni, cercando di raccontare la verità con accuratezza e completezza.

E allora eccoli qua i numeri, dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019: 6.788.130 utenti unici in un anno, 15.970.449 sessioni e 33.177.186 visualizzazioni di pagina secondo Google Analytics. Quasi l'80% degli utenti è fatto da nuovi visitatori, segno di una pervasività importante del giornale verso tanti tipi di lettori. I picchi di lettori sono stati raggiunti durante lo scrutinio delle elezioni locali avvenuto lunedì 27 maggio e lo scorso giovedì 3 ottobre.

Sempre secondo i dati Analytics, i lettori si dividerebbero quasi egualmente tra uomini e donne, con leggera prevalenza di queste ultime (51,8%). La fascia di età dei lettori più assidui è tra i 35 e i 44 (23,54%), a seguire quella tra i 45 e i 54 (22,48%), poi tra i 25 e i 34 di poco sopra il 20%. Lo strumento con il quale viene aperto gonews.it è ormai lo smartphone: il 72% delle sessioni, a seguire i computer (23,16%) e i tablet (4,75%). Il brand gonews.it è forte e radicato, dato che la maggior parte degli utenti che entra su gonews.it lo fa tramite i motori di ricerca (60,75%), una buona fetta ci arriva dai social (18,47%) e un'altra buona fetta clicca direttamente sul sito (13,68%).

"Pur continuando nel nostro lavoro quotidiano - commenta il direttore Elia Billero - stiamo lavorando per dare di più ai nostri lettori. Intanto a livello di contenuti multimediali, con video e dirette Facebook. Stiamo già rafforzando il nostro portale dedicato all'Empoli Fc Empoli Channel e i risultati si fanno vedere fin da subito. Tornando a gonews.it, scenderemo in piazza per sentire le vostre opinioni, racconteremo con focus più specifici la realtà che ci circonda e vi mostreremo molte altre novità. Continuate a seguirci!".

Come seguire gonews.it

Puoi seguire gonews.it in tantissimi modi, il più 'smart' è Telegram. Puoi scaricare Telegram qui per dispositivi Android, qui per dispositivi Mac, qui per Windows Phone. Una volta attivato il tuo account, puoi cliccare sui seguenti link per iscriverti al canale che preferisci.

EMPOLESE VALDELSA

gonews.it Empoli ➡️ https://t.me/gonewsempoli

gonews.it Montelupo Fiorentino ➡️ https://t.me/gonewsmontelupo

gonews.it Capraia e Limite ➡️ https://t.me/gonewscapraialimite

gonews.it Vinci ➡️ https://t.me/gonewsvinci

gonews.it Cerreto Guidi ➡️ https://t.me/gonewscerreto

gonews.it Fucecchio ➡️ https://t.me/gonewsfucecchio

gonews.it Castelfiorentino ➡️ https://t.me/gonewscastelfiorentino

gonews.it Montespertoli ➡️ https://t.me/gonewsmontespertoli

gonews.it Certaldo ➡️ https://t.me/gonewscertaldo

gonews.it Montaione ➡️ https://t.me/gonewsmontaione

gonews.it Gambassi Terme ➡️ https://t.me/gonewsgambassi

COMPRENSORIO DEL CUOIO

gonews.it San Miniato ➡️ https://t.me/gonewssanminiato

gonews.it Santa Croce sull'Arno ➡️ https://t.me/gonewssantacroce

gonews.it Castelfranco di Sotto ➡️ https://t.me/gonewscastelfranco

gonews.it Montopoli in Val d'Arno ➡️ https://t.me/gonewsmontopoli

Tra gli altri canali social (Twitter e Instagram su tutti), non dimentichiamo Facebook, uno dei punti forti del nostro giornale. Puoi scegliere l'area geografica o tematica che più ti interessa dall'elenco qua sotto riportat.

FACEBOOK - LE PAGINE

Empoli - Cuoio - Firenze - Pisa e Valdera - Siena - Pistoia - Prato - Lucca - Sport - Calcio Uisp

FACEBOOK - I GRUPPI

Empolese Valdelsa: Montelupo Fiorentino - Capraia e Limite - Vinci - Cerreto Guidi - Castelfiorentino - Montespertoli - Certaldo - Montaione - Gambassi Terme

Zona del cuoio: Castelfranco di Sotto - Montopoli in Val d'Arno - Santa Maria a Monte

Valdera/Volterra: Pontedera - Ponsacco - Palaia - Peccioli - Volterra - Valdicecina - Buti - Bientina - Calcinaia

Firenze: Lastra a Signa - Scandicci - Sesto Fiorentino - Bagno a Ripoli - Fiesole - Mugello

Chianti Valdelsa: Poggibonsi - San Gimignano - Colle Val d'Elsa - San Casciano VP - Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - Monteriggioni

Pistoia-Prato: Lamporecchio - Larciano - Chiesina e Uzzano - Montecatini - Monsummano - Massa e Cozzile - Pescia - Quarrata - Carmignano - Agliana e Montale

Lucca: Viareggio - Altopascio - Pietrasanta

Altri: Isola d'Elba - Grosseto e Provincia - Massa - Carrara - Livorno e Provincia

Tutte le notizie di Empoli