Il Comune di Santa Croce sull'Arno assume personale

Il quinquennio 2019/2024 si apre in maniera davvero positiva per il personale del nostro comune: lo si deduce dal piano dei fabbisogni che abbiamo approvato con delibera di Giunta Comunale nelle settimane scorse. Un piano dei fabbisogni che inaugura quella che, speriamo, sarà ricordata come la stagione dei concorsi nel comune di Santa Croce sull’Arno. E’ verificabile da qualsiasi utente che negli ultimi tempi molti dei nostri uffici sono stati interessati da pensionamenti sopravvenuti per il sommarsi delle nuove regole sulle pensioni, che hanno permesso di rispondere alle esigenze di alcuni dipendenti, e il raggiungimento dell’età pensionabile/contributi di servizi per molti altri. Una situazione che ha reso necessario pensare un piano complessivo di assunzioni e che ha dato l’occasione per recuperare anche qualche capacità assunzionale che era rimasta inutilizzata e che adesso ci permette non solo di poter reintegrare quanto più personale possibile, ma anche di andare a rafforzare alcuni uffici più sensibili.

Per quanto riguarda il settore delle manutenzioni e del cantiere comunale le assunzioni riguarderanno 2 unità di personale da dedicare a servizi vari (categoria B1) e 1 coordinatore di attività (categoria C); solo per il personale di categoria B1 la norma prevede che non si debba espletare il concorso ma che si possa assumere attingendo dalle graduatorie del centro per l’impiego previa prova pratica. Alla Polizia Municipale saranno destinate 2 unità di personale (categoria C) nel 2019 e 1 nel 2020; sarà pubblicato un concorso apposito per l’assunzione di un assistente sociale (categoria D) che andrà ad aggiungersi al personale comunale già in servizio presso la Società della Salute. Inoltre sarà indetto un concorso per l’assunzione di 4 unità di personale amministrativo (categoria C) da destinarsi a vari uffici e servizi secondo necessità. Ricordiamo che oltre a questo piano, che prevediamo possa essere operativo con tutte le unità di personale per marzo 2020, è in via di pubblicazione il bando di concorso per l’assunzione di una categoria D destinata a lavorare presso l’ufficio ragioneria ed è attualmente aperta la posizione per Dirigente a tempo determinato del settore tecnico.

Al momento i bandi non sono ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, perché i tempi di pubblicazione non sono brevi, ma ne daremo comunicazione sul sito istituzionale e a mezzo stampa.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale l’Ufficio Personale Associato che in questi mesi ha lavorato con impegno per arrivare a costruire un piano dei fabbisogni dove si fosse vagliato e verificato ogni possibile opportunità, ipotesi e fattibilità e per il lavoro che ancora ci sarà da fare per l’espletamento di tutte le procedure concorsuali.

Come si può facilmente capire le opportunità di lavoro che si aprono sono numerose; l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di immettere nell’Ente personale nuovo che possa rappresentare allo stesso tempo un’opportunità di ricambio generazionale e di competenze nuove e fresche. Inoltre, in tempi in cui il mercato del lavoro stenta a tornare ad essere propositivo, abbiamo pensato che per il nostro Comune fosse importante dare un’occasione di impiego a persone con qualifiche e percorso di studi diversi, nel piano ci sono posizioni che spaziano dalla categoria B (obbligo scolastico) alla categoria D (possesso di laurea).

