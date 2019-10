Inaugurato il supermercato Conad a Santa Croce sull'Arno

Conad ha aperto a Santa Croce. Oggi, giovedì 10 ottobre, sono stati inaugurati i locali di via Caravaggio, alle porte del centro storico e poco dietro a piazza del Comune. Il progetto era in piedi da anni e i lavori sono stati conclusi nei giorni scorsi, adesso il supermercato è realtà.

Si tratta del primo centro Conad a Santa Croce sull'Arno, mentre nella frazione di Staffoli esiste già da tempo un punto vendita marchiato Conad. All'inaugurazione ha preso parte il sindaco Giulia Deidda, che ha tagliato il nastro dello stabile e dato il via alle danze. Il supermercato ha un ampio parcheggio di fronte, gode di un reparto ortofrutta e anche di una zona per i freschi, presente anche l'area gastronomia.

"È bello che anche una grande realtà come Conad investa qui da noi. Non solo perché per tutti i cittadini un nuovo supermercato significa nuovi posti di lavoro e più opportunità di trovare vicino a casa prodotti di buona qualità a prezzi convenienti; ma anche perché si alimenta un ciclo di investimenti e di crescita di cui Santa Croce sull'Arno, come ogni angolo del mondo, ha bisogno. Grazie a Conad! E buon lavoro e tutte le lavoratrici e i lavoratori che oggi iniziano una nuova avventura" ha scritto Deidda su Facebook.

(foto da Facebook)

