Concorso canino a Firenze, Enpa premia la simpatia: appuntamento sulla passerella per gli amici a 4 zampe

Enpa organizza, in collaborazione con la cooperativa di Legnaia a Firenze, un concorso canino.

Ma non un concorso qualunque: infatti la sfilata degli pelosi a 4 zampe non premierà la bellezza, il portamento o l'eleganza, ma la simpatia. La passerella aprirà le porte ai migliori amici dell'uomo sabato 12 ottobre alle ore 15, presso la cooperativa di Legnaia in via Baccio da Montelupo a Firenze.

Scopo dell'evento è quello di sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare alle molteplici attività di cui si occupa l'associazione. Per questo, Enpa invita tutti a partecipare e a passare un pomeriggio in allegria all'insegna della dolcezza e della simpatia.

Tutte le notizie di Firenze