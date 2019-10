Fratelli morti in hotel, effettuata autopsia: arresto cardiaco per intossicazione

Dalle prime rilevazioni dell'autopsia, i due fratelli belgi di 20 e 27 anni trovati senza vita nella camera d'albergo a Firenze il 29 settembre scorso, sarebbero deceduti per arresto cardiaco causato da una forte intossicazione.

Le autopsie, incaricate dal gip di Firenze, dimostreranno con gli esami tossicologici quali sostanze abbiano provocato l'intossicazione.

Al momento per gli investigatori, l'ipotesi è che i due fratelli abbiano assunto un mix di farmaci, tra i quali un potente analgesico, e alcol. Le scatole del farmaco sono state ritrovate nella stanza e al momento, risulta sospeso dal lavoro per la vendita senza ricetta un farmacista, indagato per omicidio colposo.

