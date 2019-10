Buongiorno oggi ringrazio Tiziana per questa antipasto o contorno con un frutto di stagione la Melagrana. Approfittiamo anche dei fagiolini che li troviamo ancora sui banchi di verdura. Un insalata leggera che potete abbinare ai vostri primi o secondi o mangiare semplicemente come piatto unico. Trovate di seguito anche la ricetta di come preparare in casa il vostro sciroppo di melagrano.

La melagrana è un frutto autunnale ricco di antiossidanti, numerosi sali minerali come ferro, potassio, zinco, potassio, fosforo; ricco di vitamine del gruppo A, B e C, è un frutto poco calorico. I suoi frutti all'interno che sono belli rossi possono essere mangiati al cucchiaio con un po' di limone o aggiunti allo yogurt o ad una macedonia di frutta. Ma nel caso della nostra ricetta potete aggiungere i chicchi ad insalate, cous cous.

Come sempre vi rimando ad link dove potete scoprire tutte le proprietà di questo pregiato frutto

In questo link invece oltre alle proprietà troverete anche delle ricette di come utilizzare la melagrana

Insalata di fagiolini, noci e melagrana

Ingredienti per 4 persone

500 gr di fagiolini tagliati in pezzettini

125 ml (1/2 tazza ) di cipolla rossa a dadini

250 ml /(1 tazza) di noci intere

50 ml (1/4 di tazza) di olive verdi tritate, facoltativo

Per la salsa di melagrana

75 ml (1/3 di tazza) di olio di oliva

45 ml (3 cucchiai) di sciroppo di melagrano

15 ml ( 1 cucchiaio) di prezzemolo fresco tritato

Preparazione

Portate a ebollizione l’acqua in una pentola, salate l’acqua e fate bollire i fagiolini per 3 minuti. Asciugateli e poi sciacqua teli in acqua fredda. Lasciateli da parte finché non saranno a temperatura ambiente, poi uniteli in una ciotola insieme alla cipolla rossa, alle noci, ai semi di melagrana e aggiungetevi anche le olive tritate. Nel frattempo in un barattolo a chiusura ermetica unite l’olio, lo sciroppo e il prezzemolo e agitate bene e poi usate il composto per condire l’insalata.

Sciroppo di melagrana per un barattolo

1 litro (4 di tazze) di succo di melagrana

125 ml (1/2 tazza) di zucchero di canna biologico

50 ml (1/4 di tazza) di succo di limone appena spremuto

Preparazione

In un tegame dal fondo spesso mescolate il succo di melagrana, lo zucchero e il succo di limone. Portate a bollore su fuoco medio alto, mescolando per fare sciogliere lo zucchero, Abbassate la fiamma e fate sobbollire piano per circa un’ora o finché il liquido si sia ridotto almeno della metà, trasformandosi in uno sciroppo denso. Versate lo sciroppo in un barattolo prima che si raffreddi. Mettete il coperchio e lasciate raffreddare completamente. Conservate in frigo fino a 2 mesi.

Tiziana

