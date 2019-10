La raccolta porta a porta dell’olio esausto dà buoni risultati. Le conferme positive arrivano dall’analisi delle operazioni svolte nei primi nove mesi del 2019, che fanno registrare già un aumento di olio esausto conferito rispetto allo scorso anno. Mentre nel 2018 il Centro di raccolta ha ricevuto una quantità di olio esausto pari a 3190 kg, oggi, quando mancano ancora tre mesi alla fine dell’anno, sono stati raggiunti appena 1290 kg. «Una diminuzione che si spiega con l’inizio del servizio porta a porta –puntualizza Alessandro Varallo, assessore all’Ambiente–grazie ad esso,infatti,sono stati ritirati 2790 kg direttamente dalle abitazioni».In totale, quindi, sono stati raccolti 4080 kg di olio esausto, circa 900 kg in più rispetto all’intero 2018.«Ciò, chiaramente, ha comportato una riduzione nella vendita dell’olio esausto all’azienda Physis –spiega l’assessore –una diminuzione già preventivata, che ci permette però di raggiungere un risultato ambientale nettamente migliorato in termini di inquinamento e di salvaguardia del territorio».Per la raccolta dell’olio esausto è possibile far richiesta del contenitore ad hocdi 3 litri. Il modulo da compilare per la richiesta del contenitore è scaricabile dal sito web del Comune di Montopoli –all’interno della sezione Servizi-Ambiente –oppure è ritirabile presso l’Urp. L’addebito per l’acquisto, par a 5 euro, sarà a carico esclusivamente dell’utenza che ne ha fatto richiesta. L’olio esausto sarà ritirato il martedì, contestualmente al rifiuto organico.Infine, in riferimento al Centro di raccolta, da martedì 15 ottobre p.v., entrerà in vigore un nuovo orario di apertura al pubblico. Il lunedì e la domenica non sarà possibile consegnare rifiuti, mentre il Centro rimarrà aperto tutte le mattine dal martedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Inoltre, il martedì e il giovedì, ci sarà un’apertura pomeridiana dalle 14:00 alle 17:00.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno