LivornoCuore 2019, 150 tra i massimi esperti al meeting nazionale di cardiologia

Si svolgerà dal pomeriggio di giovedì 17 a sabato 19 ottobre all’Hotel Rex (Via del Littorale 164 – Livorno) la diciassettesima edizione del meeting nazionale di Cardiologia “Livornocuore 2019” intitolato alla memoria di Chiara Venturini, una dottoressa recentemente scomparsa che faceva parte dello staff guidato dal primario Umberto Baldini. Il convegno medico accreditato per il rilascio di 12 crediti formativi, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno oltre che dell’Azienda USL Toscana nord ovest, vedrà la presenza come relatori dei principali esperti nazionali e la partecipazione di oltre 150 cardiologi.

“La manifestazione Livornocuore – spiega Umberto Baldini, responsabile scientifico dell’incontro oltre che direttore Cardiologia e Utic di Livorno dell’Azienda USL Toscana nord ovest – arrivata alla diciassettesima edizione, si conferma essere un momento importante di formazione che porterà i professionisti della nostra città a confrontarsi con le eccellenze attive nel resto d’Italia. Come consuetudine partiremo, nel pomeriggio del giovedì, con le due sessioni del corso medico dedicate in particolar modo al personale infermieristico. Nelle due giornate successive saranno affrontati vari argomenti di cardiologia clinica di grande impatto nella pratica quotidiana. La due giorni sarà divisa in più sessioni che riguarderanno, fra le altre cose, le ultime novità nelle terapie farmacologiche, sulla cardiologia interventistica e l’uso del cosiddetto “imaging integrato” nella diagnostica per immagini”.