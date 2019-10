Di madre in figlio, cognome materno e parità di genere: incontro a Ponte a Egola del Soroptimist International

Il Soroptimist International d’ Italia Club Valdarno Inferiore organizza il prossimo 11 ottobre, alle ore 21:00, un incontro pubblico dal titolo “Di madre in figlio: cognome materno e parità di genere”.

L’incontro, che ha il patrocinio del Comune di San Miniato, si tiene a Ponte a Egola, in via 1° maggio, 82, presso la sede del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, denominata Casaconcia, e si prefigge di affrontare il tema dell’attribuzione del cognome materno ai figli, procedendo, attraverso una disamina storico-culturale, all’analisi dell’attuale normativa messa a confronto con le più recenti spinte evolutive del diritto in ambito familiare.

Lo scopo dell’evento è, quindi, di verificare se la normativa relativa all’attribuzione del cognome, pur parzialmente modificata dall’intervento della Corte Costituzionale del 2016, sia al passo con le ultime riforme legislative che parificano i ruoli genitoriali e come il riconoscimento del diritto ad attribuire ai figli anche il cognome materno possa rappresentare una svolta culturale per una migliore affermazione della parità di genere.

A Ponte a Egola intervengono Isabella Gagliardi, Professoressa di Storia medievale all’Università di Firenze e membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sul Tardo Medioevo di San Miniato che approfondirà il “Raffronto della condizione giuridica femminile tra romani, barbari ed ebrei. Patrimoni e Matrimoni: come la biologia si travasi nel diritto e diventi linea strutturante le istituzioni”; la socia, Patrizia Di Pasquale, Avvocata del Foro di Pisa con esperienza maturata nell’ambito del diritto di famiglia e minori che approfondirà gli aspetti giuridici “Il cognome: una normativa che segna il passo rispetto all’evoluzione del diritto in tema di famiglia. Breve rassegna della normativa vigente negli stati europei. Prospettive di riforma”. Introduce e coordina l’incontro la socia Maria Rosa Benedetto Dottoressa in scienze politiche , già Dirigente della Pubblica Amministrazione

Fonte: Club Soroptimist International Valdarno Inferiore

