'Mercatale in Empoli': prodotti di stagione, eccellenze e qualità

Nuovo appuntamento con il “Mercatale in Empoli” che sabato 12 ottobre sarà in piazza della Vittoria dalle 8.30 alle 13 con un numero crescente di aziende agricole locali che sfoggeranno prodotti di qualità, eccellenze e qualità anche per i palati più esigenti.

Ma quali aziende agricole troveremo al Mercatale sabato?

L’antico forno Rumolino di Lastra a Signa con la novità del pane di grani antichi; l'azienda agricola I Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo direttamente da Volterra; la carne e gli affettati dell'azienda agricola Roberto Romagnoli da Montespertoli; le verdure dell'azienda agricola Bioeat da Empoli

E ancora, l’azienda agricola di Luigina con le cipolle ‘storiche’di Certaldo; la cinta senese, le castagne e l'olio novo dell'azienda agricola Il Ruscello da Chianni; l’azienda agricola I Formaggi del Dottore da Castelfiorentino; e poi, gli affettati di Marco sempre da Castelfiorentino; le chiocciole dell'azienda agricola Le Chiocciole e la Loffa dell'Elsa da Poggibonsi; il miele di Mario Simoni di Casciana; il pane di grano toscano dei Due Pani; la pasta ed il miele dell'azienda agricola biologica La Ginestra di San Casciano.

All’esterno presenti i vivai Petreti e i fiori di Sandro Sassetti.

Il Mercatale in Empoli si svolge il 1° e 3° sabato del mese al parcheggio di Via Bisarnella, vicino alla statale 67, zona Parco Mariambini; il 2° e 4° sabato nella classica location di Piazza della Vittoria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli