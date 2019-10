Con il miele, cena slow food al circolo di Petroio: il menù

Cari soci e amici,

vi aspettiamo mercoledì prossimo, 16 ottobre, al Circolo Arci di Petroio, per una cena Slow Food davvero speciale: un omaggio al mondo delle api ed al loro dono più importante, il miele.

Con la loro sapienza di cucina, Maura e Benedetto realizzeranno un menù ispirato alla tradizione culinaria italiana con gli innumerevoli profumi dei mieli italiani.

I posti sono limitati, è necessario prenotare entro sabato 12 ottobre, ai numeri 335-7434754 (Enrico) e 366-4438914 (Benedetto), anche per informazioni.

CON IL MIELE CENA SLOW FOOD AL CIRCOLO DI PETROIO

MERCOLEDI' 16 OTTOBRE 2019, alle ore 20.30

Circolo Arci di Petroio - Via Villa Alessandri, 3 - Vinci (FI) - tel: 3393961951

Per iniziare

- Sformatino di porri con salsa al miele di arancia e mandorle salate

- Carpaccio di carne Calvana salata con scaglie di pecorino e miele di acacia

- Crostone di pane casalingo con cipolle di Certaldo caramellate, noci e miele millefiori

Primo

- Paccheri al sugo finto con pinoli tostati, rosmarino e miele di castagno

Secondo

- Pancia di suino cinto marinata nella birra rossa a bassa fermentazione con miele di acacia e verdure di stagione cotte al vapore

Per finire

- Ciambellone tradizionale all'olio evo toscano e crema al miele

Vini del Territorio in abbinamento.

Il costo della cena è di 25 euro per i soci Slow Food e di 28 euro per i non soci.

Fonte: Slow Food Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli