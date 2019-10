Montelupo: Contributo per la cremazione, interrogazione del gruppo consiliare di destra

Abbiamo presentato per conto del gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO, un’interrogazione a risposta scritta, perché la Giunta ha adottato una delibera a nostro avviso assai singolare, nella quale, in via sperimentale, a partire dal 1 gennaio 2020 si ipotizza la corresponsione di un contributo di 300 euro in favore degli eredi dell’estinto che optino per la cremazione anziché per le sepolture tradizionali.

Pur risultando chiaro che sussistono precarietà nel panorama cimiteriale comunale, tanto da aver previsto una revisione del periodo di durata delle più vecchie concessioni di loculi ancora in essere e misure temporanee nel futuro prossimo di sospensione delle tumulazioni nel cimitero di Ambrogiana e del deposito dei resti umani negli ossari di Fibbiana, non essendo prevista la costruzione di nuovi siti ma solo la ristrutturazione di quelli già esistenti, non ci pare opportuno che l’Amministrazione comunale introduca forme di concorso pubblico alle spese mortuarie sostenute dalla famiglia subordinandole al ricorso alla cremazione; tutti i defunti hanno a nostro avviso il diritto al medesimo trattamento, e non ci pare legittima la scelta, che invitiamo la Giunta a voler ripensare per evitare disparità di trattamento tra defunti, perché la cremazione deve essere frutto di una legittima opzione e non di uno stimolo derivante dal sapere che si beneficerà di un contributo da parte del Comune.

Fonte: Gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino