Montopoli aderisce al sistema 'Cittadino Informato' di Anci e Regione

Si chiama “Cittadino Informato” e, da oggi, è disponibile gratuitamente per tutti gli smartphone e i tablet. Si tratta dellanuova applicazione, realizzata da Anci Toscana in collaborazione con la Regione, Cispel Toscana –associazione su base regionale delle imprese di servizio pubblico –e Anbi Toscana, che permetterà agli utenti di avere in tempo reale le notifiche di eventuali allerte meteo, comunicazioni da parte della Protezione civile, aggiornamenti relativi alla viabilità del territorio e molte altre informazioni di pubblica utilità. La nuova app, scaricabile dagli storedei dispositivi Applee Android, permetterà inoltre di visualizzare su una mappa le aree a rischio, la collocazione delle zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale e i comportamenti corretti da adottare per ciascun rischio.Insieme ad altri 140 Comuni, anche Montopoli in Val d’Arno ha aderito a questo progetto, in modo del tutto gratuito grazie ad un finanziamento ottenuto proprio da Anci Toscana, all’interno del programma europeo Proterina 3 –Évolution, finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e gestire, congiuntamente,i rischi ambientali.Montopoli, attraverso “Cittadino Informato”, potrà così notificare sui telefoni di chi scaricherà la app tutte le notizie di pubblica utilità riguardanti il territorio comunale.«L’obiettivo –spiega Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli –è quello di consentire a tutti i nostri concittadini di poter consultare gratuitamente sul proprio smartphone tutte le informazioni utili a garantire la loro sicurezza e incolumità». Ma non solo: il sistema fornirà anche tutte le comunicazioni di Acque Spa relative ad eventuali interruzioni e ai cantieri per lavori sull’acquedotto e sul sistema fognario, oltre ad informazioni costanti su manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dal Consorzio di Bonifica n. 4 del Basso Valdarno

«Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Protezione civile, infatti, il sindaco ha l’obbligo di informare preventivamente i cittadini sugli scenari di rischio e sulle norme comportamentali da adottare –continua –in più, grazie a questa applicazione, gli uffici comunali notificheranno anche le notizie di pubblica utilità». Un invito, dunque, a scaricare l’applicazione a tutti i cittadini di Montopoli: non solo per la sua efficacia e gratuità, ma anche per il peso molto limitato in termini di spazio nella memoria dei dispositivi (12,35 Mb di download).«La nostra adesione –spiega Valerio Martinelli, assessore all’Innovazione tecnologica e alla Comunicazione –si inscrive nel solco di un Comune che cerca sempre più di avvicinarsi ai cittadini, tramite mezzi informatici e all’avanguardia». Al sindaco Giovanni Capecchi fa eco l’assessore alla Protezione civile,Alessandro Varallo.«L’aver messo a disposizione un ulteriore strumento d’informazione in più per i cittadini,oltre a quelli già esistenti, va nella direzione di differenziazione dei canali comunicativi–commenta –in modo tale da moltiplicare,per la popolazione,le opportunità di conoscenza dei rischi sul territorio e,soprattutto,dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza». Maggiori sono gli strumenti informativi e maggiori sono le possibilità di raggiungere il cittadino,che ha il diritto –ma anche il dovere –di conoscere il Piano di Protezione Civile comunale. «È un documento molto importante –conclude –che contiene tutti gli elementi necessari per essere più sicuri e preparati».Tutti i contenuti della applicazione “Cittadino Informato”sono visibili anche sul sito internet www.cittadinoinformato.it

