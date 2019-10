Muore ex Vicesindaco di Camaiore: il saluto a Marcello Giannecchini

Mercoledì 9 ottobre, ci ha lasciato, all’età di 86 anni, Marcello Giannecchini, molto conosciuto a Camaiore e in tulla la Versilia.

Nato il 04.05.1933, fu funzionario, dirigente politico e Segretario del P.R.I. (Partito Repubblicano Italiano), di Camaiore, dal 1958 al 2003, poi lasciò il PRI e convinto sostenitore della Lista regionale e nazionale di centro sinistra “Uniti nell’Ulivo”, nel 2004 si iscrisse al Movimento Repubblicani Europei (M.R.E. di Luciana Sbarbati) del quale fu attivista e dirigente fino al 2006.

A Camaiore, fu anche Consigliere comunale del PRI negli anni ’60 e dal 1982 al 1986, quando, nell’amministrazione guidata da Fabio Pezzini, ricopri l’incarico di Vice sindaco e Assessore allo Sport e per pochi mesi Sindaco Pro-tempore.

Fu anche funzionario dirigente -sindacalista della U.I.L., Segretario di categoria per i settori Edilizia-Marmo, Cartai, Calzaturieri e Consulente Previdenziale al Patronato ITAL dal 1970 al 1996.

Prosegui la sua attività di Consulente Previdenziale e funzionario del Patronato prima con l’ITACO-Confesercenti dal 1996 al 2008, poi con il Patronato A.C.A.I. (Associazione Cristiana Artigiani Italiani), dal 2008 al 2017.

“Per i suoi paesani del “Secco”, per i camaioresi e per i versiliesi, tra i quali molti suoi assistiti del patronato, (ricorda il suo, da trentanni, amico ed ex collega, Elio Bianchi), Marcello fu sempre, in modo formidabile, uomo sensibile, generoso e disponibile ad ascoltare e cercare di risolvere i loro problemi, quelli personali, di tutti i giorni e quelli della Comunità”.

Lascia la moglie Sonia Petrucci, la sorella Maria Pia, i figli Claudio e Riccardo, le nuore Clara e Maria e i nipotini Alessio e Nicole oltre alle cognate Alba, Donatella e Piero e molti nipoti acquisiti, cugini e altri parenti e numerosissimi amici.

La camera ardente si trova all’Ospedale Versilia, la cerimonia funebre si terra oggi venerdì 11 ottobre, presso la Chiesa del Secco alle ore 15,30.

Fonte: Ufficio stampa

