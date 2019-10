Note d'Autunno, il programma dei concerti a La Tinaia

Torna anche quest'anno Note d'Autunno, in programma le ultime tre domeniche di ottobre alla Chiesa dei SS. Michele e Leopoldo a La Tinaia.

La rassegna, giunta alla quarta edizione, propone quest’anno tre concerti che spaziano dalla musica organistica al sacro e profano, con la partecipazione di musicisti e cori.

Il primo concerto si terrà domenica 13 ottobre, e vedrà ospite il M° Daniele Dori, per una serata interamente dedicata alla musica organistica.

Il 20 ottobre sarà la volta del M° Gabriele Centorbi al violino, accompagnato al clavicembalo dal M°Giovanni Ciardi, per una serata all'insegna del virtuosismo barocco.

Il 27 ottobre, ultima domenica della rassegna, sarà invece la volta dei cori, con il Coro Diluviouniversale di Staffoli (Pisa), diretto dai M° Ilaria Savini e Simone Faraoni (che si proporrà anche come accompagnatore alla fisarmonica), introdotti dal Coro Giovanile Ex Novo. Sarà l’occasione per ascoltare brani sia sacri che profani, contemporanei ma anche tradizionali. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e avranno inizio alle 17:00.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli