Pacchetto scuola a Vicopisano, in arrivo i contributi per gli studenti

E' stata approvata, nel Comune di Vicopisano, la graduatoria dei beneficiari dell'incentivo economico individuale per il diritto allo studio, per l'anno scolastico 2019/2020, denominato "pacchetto scuola".

Entro venerdì 11 ottobre saranno erogati i 300 Euro a studente come già comunicato con la graduatoria degli idonei pubblicata questa estate.

"Ringraziamo la Regione per questo atto importante, rilevante e concreto di sostegno al diritto allo studio. Inizialmente, infatti, la Regione _ spiega il Sindaco Matteo Ferrucci, che ha mantenuto la delega alla Scuola _ aveva assegnato al Comune, per sostenere il diritto allo studio dei figli di genitori con condizioni economiche svantaggiate, una cifra di 4.570 Euro circa. Recentemente l'Ente ha considerevolmente aumentato il finanziamento, integrandolo di oltre 16.000 Euro, fino ad arrivare a un totale di 20.700 Euro. Questo ha consentito al Comune di coprire interamente la graduatoria inizialmente approvata concedendo il contributo pieno di 300 Euro a tutti gli studenti e le studentesse inseriti in graduatoria."

Fonte: Comune di Vicopisano - ufficio stampa

